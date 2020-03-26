عاجل | فيروس كورونا يوجه ضربة مزدوجة لأطباء برشلونة!

عاد فيروس كورونا إلى العملاق الكتالوني “برشلونة” اليوم الخميس 26 مارس 2020، ليضرب النادي للمرة الثانية منذ تفشي الفيروس في إسبانيا قبل 15 يومًا.

وضرب فيروس كورونا رئيس قسم الخدمات الطبية في نادي برشلونة “رامون كانال” حسب تأكيد صحيفة سبورت الكتالونية ظهر اليوم الخميس.

وجاء إعلان وسائل الإعلام الكتالونية لإصابة رامون كانال بعد ساعات قليلة من ظهور أول إصابة في النادي وكانت من نصيب رئيس الجهاز الطبي لفريق كرة اليد “جوسيب أنطوني”.

وكان برشلونة كشف عن عزمه نحو استئناف تدريباته الجماعية رغم تمديد تأجيل الدوري الإسباني حتى نهاية شهر أبريل، وعدم وضوح الرؤية، لكن يبدو أن النادي سيتوجب عليه التراجع عن هذه الفكرة بعد إصابة رامون كانال.