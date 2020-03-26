صور..محمد صلاح في أول ظهور على تويتر بعد جائحة كورونا

ظهر النجم المصري “محمد صلاح” للمرة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جائحة كورونا التي تسببت في تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز، وتهديده بالإلغاء قبل 8 جولات من نهايته.

ونشر محمد صلاح صوره في صالة الألعاب الرياضية الخاصة به داخل منزله، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، ظهر اليوم الخميس 26 مارس 2020، وقابل متابعيه تلك العودة بترحيب كبير.

وتُعد هذه الصور هي الأولى بالنسبة لمحمد صلاح على تويتر منذ 15 يومًا، عندما نشر صوره في التدريبات التحضيرية لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خسرها ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب آنفيلد روود.

واكتفى محمد صلاح بكتابة تعليق مقتضب على الصور، قائلاً “أعمل من المنزل”، في دعوة واضحة منه إلى متابعيه بأهمية الإلتزام بالبقاء في المنزل خلال الظروف الراهنة، حيث تفشى فيروس كورونا في أكثر من 180 دولة حول العالم.

ولم يكن لنجم وهداف ليفربول هذا الموسم أي تصريح حول أزمة فيروس كورونا، وظهرت بعض الأخبار في الصحف المصرية عن تبرعه بحوالي مليون يورو لوزارة الصحة المصرية في حربها ضد كورونا.