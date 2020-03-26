فيديو أهداف كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

لعب النجم الفرنسي “كيليان مبابي” بين صفوف نادي باريس سان جيرمان فى الفترة من 2017 لـ 2020، منتقلاً من نادي موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في الموسم التالي بمبلغ 180 مليون يورو، ليصبح أغلى مراهق بالعالم، وثاني أغلى لاعب في العالم.
واستطاع مبابي مع الفريق الباريسي ان يتُوج بلقب الدوري الفرنسي مرتين، وكأس فرنسا مرة، وكأس الرابطة الفرنسية مرة، وكأس الأبطال الفرنسي مرة.
وصلت عدد مشاركات مبابي مع بارس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي الى 70 مباراة، سجل خلالهم 59 هدفاً، وسجل 13 هدفاً فى 21 مباراة بمنافسات دوري أبطال أوروبا.
وترشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن أداءه الرائع في موسم 2016–17، بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وحصل على المركز الثامن، كما حصل على جائزة الفتى الذهبي في نفس الموسم، كما ترشح لجائزة الكرة الذهبية 2017 وحصل المركز السابع، وحقق كل هذه الإنجازت وهو بسن الثامنة عشر فقط.
أهداف كيليان مبابي مع بارس سان جيرمان..
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