ريان شرقي يلفت أنظار ريال مدريد باعتراف مثير عبر تلفزيون ليون

كشف صانع الألعاب الفرنسي الجزائري اليافع “ريان شرقي” عن حلمه بتمثيل ريال مدريد خلال حديث خص به تلفزيون نادي ليون، مؤكدًا استعداده لأي سيناريو من أجل التوقيع لريال مدريد في أقرب وقت ممكن.

البالغ من العمر 16 عامًا وقع على أول عقد احترافي مع أولمبيك ليون قبل نهاية الميركاتو الصيفي الماضي، وتم تصعيده للعب بعض المباريات مع الفريق الأول هذا الموسم.

واقترحت إدارة ريال مدريد على أولمبيك ليون شراء ذو الأصل الجزائري والجنسية الفرنسية وضمه بعقد طويل الأمد، مع منح ليون فرصة الاستفادة منه بنظام الإعارة حتى ينضج تمامًا ويكون جاهزًا للعب الأدوار الأولى على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال ريان شرقي “ريال مدريد هو فريقي المفضل بعد أولمبيك ليون، حلمي هو اللعب مع ريال مدريد، لكنني على استعداد للبقاء بين صفوف ليون لمدة عامين إضافيين”.

إغراء زيدان

وجود المدرب الفرنسي ذو الأصل الجزائري “زين الدين زيدان” على رأس الجهاز الفني لريال مدريد، هو ما شجع ريان شرقي على التحدث بهذه الثقة عن رغبته في تمثيل النادي الملكي.

وأثبت زين الدين زيدان إيمانه باللاعبين صغار السن، حيث كان صاحب فكرة التعاقد مع النرويجي “مارتن أوديجارد” قبل سنوات، وقام بإشراك الثلاثي البرازيلي “كاسيميرو ورودريجو وفينسيوس جونيور” في عدد كبير من المباريات.

ويتعامل زيدان بصورة مميزة مع اللاعبين القادمين من فرنسا، فلا يكف عن الاعتماد على المهاجم ذو الأصل الجزائري “كريم بنزيمة” في الخط الأمامي رغم اخفاقه في تسجيل الكثير من الأهداف، بالإضافة إلى منح رافاييل فاران الفرصة على حساب البرازيلي ميليتاو والإسباني ناتشو في منطقة قلب الدفاع، وكذا الحارس القادم من باريس بنظام الإعارة “ألفونس آريولا”.

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علاقة ريال مدريد وليون

لا تركز إدارة ريال مدريد على ضم ريان شرقي فقط خلال الميركاتو الصيفي 2020، فيوجد كذلك إرتكاز نادي رين الفرنسي “إدواردو كامافينجا”، ذو الأصل الأنجولي، والذي يرغب هو الآخر في الإلتحاق بكتيبة زيزو في سانتياجو برنابيو.

وتربط ريال مدريد وأولمبيك ليون علاقة متينة منذ عقود عندما انضم متوسط الميدان المالي “مامادو ديارا” إلى النادي الملكي عام 2006 ليساهم في التتويج بلقب الدوري الإسباني 2007.

وانضم بعدها كريم بنزيمة من ليون إلى ريال مدريد عام 2009 نظير 35 مليون يورو، وتعاقد الريال مؤخرًا مع ماريانو دياز وفيرلان ميندي من ليون.

وبالعودة إلى ريان شرقي الذي لعب 6 مباريات في الدوري الفرنسي “الليج آ” هذا الموسم، من بينهم مباراة واحدة كأساسي كانت أمام باريس سان جيرمان في الجولة 24، فقد تلقى اتصالات من أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي، للانضمام لأحدهم في الميركاتو الصيفي 2020 حسب تأكيدات من الصحف الفرنسية والإسبانية، لكنه قابلهم جميعًا بالرفض بسبب رغبته الملحة في تمثيل الريال.

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وأظهر اللاعب المولود في مدينة ليون عام 2003، مستويات متميزة في المباريات القليلة التي لعبها مع الفريق الأول هذا الموسم، خاصةً تلك التي خاضها في كأس فرنسا، حيث سجل 3 أهداف من بينهم ثنائية في أول 10 دقائق بمباراة نانت المنتهية بفوز ليون 4/3 يوم 18 يناير الماضي.

وشارك ريان شرقي في 22 مباراة وسجل 8 أهداف في جميع المسابقات التي خاضها مع فريقي أولمبيك ليون الثاني والأول، بواقع 10 مباريات و5 أهداف في الدوري الوطني الثاني مع فريق ليون “ب”، و12 مباراة و3 أهداف مع الفريق الأول.

وظهر ريان شرقي مرة واحدة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كانت لمدة 17 دقيقة في خسارة الفريق 2/صفر على ملعب زينيت سان بطرسبرج الروسي، لحساب الجولة الخامسة من المجموعات.

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