رياضة | تقرير إسباني يكشف موقف برشلونة من انضمام شتيجن لبايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير إسباني يكشف موقف برشلونة من انضمام شتيجن لبايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إسباني اليوم عن موقف إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني من رحيل الحارس الدولي الألماني مارك اندريا دي شتيجن الي صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:" هناك احتمالية انتقال الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الاسباني الي صفوف نادي بايرن ميونخ خلال الصيف المقبل لكي يكون خليفة الحارس مانويل نوير في حماية عرين الفريق البافاري بالموسم الجديد".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو مصممه على الاحتفاظ بخدمات الحارس الدولي الألماني تير شتيجن الذي يعد أهم عنصر داخل الفريق بعد النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أما ارتباط شتيجن بالانتقال إلى بايرن ميونخ، لن تضيف إلا بعض الإثارة على المفاوضات الجارية بين الحارس وبرشلونة حول الراتب السنوي".

يذكر أن الحارس الدولي الألماني تير شتيجن يرتبط بعقد مع نادي برشلونة الاسباني حتي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 ويسعي النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة لتمديد عقد الحارس الألماني حتي عام 2025.