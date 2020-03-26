رياضة | وزير الشباب والرياضة يتبنى الأفكار الجديدة في" سمينار الأفكار" بالوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يتبنى الأفكار الجديدة في" سمينار الأفكار" بالوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في تجربة جديدة داخل مؤسسات القطاع الحكومي يترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حلقات مناقشة اسبوعية بوزارة الشباب لأهم المشروعات والأفكار الجديدة التي يقدمها العاملون بوزارة الشباب والرياضة والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن فكره حلقات المناقشة جاءت من خلال عرض مجموعة من الشباب المتميز بالوزارة تنظيم "سيمنار علمي " مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة التي تخص تطوير العمل المؤسسي بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية وتطوير واستحداث المشروعات التي تقدمها الوزارة لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة في الدولة المصرية .

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وأضاف صبحي أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها حلقات المناقشة هي رصد أهم مشكلات العمل ، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتناسب مع استراتيجية الوزارة والتي تقوم على بناء الانسان .

وأشار وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على تبني الأفكار التى تحقق تطلعات الشباب المصري والتي تأتي ضمن الرؤية التي وضعها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تبنى أفكار ورؤى الشباب المصري والتي أصبحت رمزا من سمات الدولة المصرية ولعل ابرزها مؤتمرات الشباب والتي تقام تحت رعاية القيادة السياسية .