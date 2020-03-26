رياضة | أول رد فعل من محمد صلاح بعد إصابة زميله في ليفربول بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من محمد صلاح بعد إصابة زميله في ليفربول بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحيفة عالمية، إصابة جويل ماتيب مدافع فريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد 19، ليسجل بذلك أول حالة إصابة بالوباء القاتل في قلعة الريدز.

وسيطرت حالة من القلق على الجماهير المصرية، بسبب تواجد ماتيب مع صلاح في الفريق الإنجليزي.

Advertisements

وقام النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بنشر صورتين له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يتدرب في المنزل، وكتب عليها: "العمل من المنزل".

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن تأجيل بطولة الدوري الإنجليزي حتى نهاية شهر أبريل ، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.