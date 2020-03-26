رياضة | عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إصابة مدافع ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لينضم لقائمة اللاعبين المصابين بالفيروس القاتل بالدوري الإنجليزي خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "Daily News Cameroon" أن الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث خضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الأيام القليلة الماضية وجاءت نتائج عينته إيجابية.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن نادي ليفربول قرر غلق جميع مقراته الرياضية بعد إصابة "ماتيب" بفيروس كورونا، كما أعلن دخول جميع اللاعبين الحجر الصحي والخضوع لفحوصات طبية للاطمئنان على سلامتهم وعدم إنتقال العدوي إليهم.

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ولم يعلن نادي ليفربول بشكل رسمي حتي الآن عن إصابة جويل ماتيب أو أي لاعب أو أحد أعضاء الجهاز الفني بالفيروس المستجد.

وشهدت الأيام الماضية إصابة بعض لاعبي الدوري الإنجليزي أبرزهم كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، ومايكل أرتيتا مدرب أرسنال، بالإضافة لـ3 لاعبين من ليستر سيتي، كما ظهرت أعراض الفيروس على بعض لاعبي إيفرتون وبورنموث.

الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف حاليًا في انجلترا ومعظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.