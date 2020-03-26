رياضة | ديلي ميل: ريال مدريد أمام آخر فرصة لضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلي ميل: ريال مدريد أمام آخر فرصة لضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير إسبانية اليوم، أن نادي ريال مدريد بات عليه التحرك الآن فقط، إذا أراد ضم لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن صحيفة آس الإسبانية، فإن مسؤولي الشياطين الحمر يكثفون مفاوضاتهم لتمديد عقد بوجبا، الأمر الذي يضع الضغط على ريال مدريد، إذا رغب بخدمات اللاعب.

وأضافت التقارير، أن إدارة مانشستر يونايتد تتجه لتمديد عقد اللاعب عاماً واحداً، ومن ثم يبقى مع الفريق لفترة أطول، أو يتم بيعه بمقابل مادي مناسب.

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ولا يرغب النادي الإنجليزي في ترك بوجبا يدخل موسمه الأخير رفقة الفريق، كي لا يحدث سيناريو لرحيله بدون مقابل، كما حدث في عام 2014 حين ذهب ليوفنتوس.

كما أوضحت ديلي ميل، أن صفقة بوجبا قد تكلف ريال مدريد مبلغ 73 مليون جنيه إسترليني، حيث إنخفضت القيمة التسويقية للنجم الفرنسي كثيراً بسبب كثرة إصابته.

ويعد صاحب الـ27 عاماً هدفاً قديماً لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي، لكنه إصطدم بطلبات اليونايتد الباهظة مادياً.