رياضة | جهاز الفراعنة يسلم تبرعات كورونا للجمعيات الخيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز الفراعنة يسلم تبرعات كورونا للجمعيات الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، على تسليم تبرعات إعانة بعض الأسر المصرية إلى إحدى الجمعيات الخيرية، للتصدي إلى فيروس كورونا المستجد

وكان الجهاز الفني، أعلن قبوله تحدي الخير وتكفل برعاية 120 أسرة مصرية، من أجل رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الفيروس.

ونشر أغلب الرياضيين من أجهزة فنية ولاعبين، عن تحدي للمشاركة في رعاية المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد الأزمة التي سببتها مؤخرًا.

وألغى الجهاز الفني للفراعنة، معسكر الفريق والذي كان مقرر له الشهر الجاري، حيث كان يستعد لمواجهة منتخب توجو بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.