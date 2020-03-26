رياضة | تحديد موعد عودة نيدفيد لتدريبات الأهلي الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة نيدفيد لتدريبات الأهلي الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى تدريبات الفريق الجماعية، خلال الفترة المقبلة، عقب اقتراب تعافيه من إصابته الأخيرة.

وتلقى الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خبر سار بعدما علم باقتراب كريم نيدفيد لاعب الفريق، من التدريبات الجماعية منتصف سبتمبر المقبل.

وكان اللاعب خضع لجراحة جديدة مؤخرًا في ركبته للتعافي من الإصابة بالغضروف، والذي تعرض له أبريل الماضي، وغيابه عن الفريق لما يقرب من عام كامل.

ومن المنتظر أن يغادر نيدفيد، القاهرة متجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين، عقب فتح المجال الجوي من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية الأخيرة تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

ويتوقف المجال الجوي في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وهناك محاولات من جانب الدول لإنهاء الأزمة سريعًا.