رياضة | وزير الشباب والرياضة يعلن عن تنظيم مسابقة "أونلاين" بالتعاون مع اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يعلن عن تنظيم مسابقة "أونلاين" بالتعاون مع اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم تحويل جميع برامج الوزارة التعليمية والتدريبية والمحاكاة، والبرامج المرتبطة بالمحليات والشائعات إلكترونيًا عن طريق بوابة مصر للشباب والرياضة، وراديو الشباب والرياضة الذي تم افتتاحه منذ يومين وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

وأضاف "صبحي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أنه كان هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف لتنظيم قوافل توعوية تجوب المحافظات، وفي ضوء الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا تم تنظيم هذه القوافل أونلاين، وتم عمل استديو كامل داخل وزارة الشباب والرياضة لإعدادها، مشيرًا إلى أن إطلاق مبادرة "رياضتك في بيتك" لكوننا لدينا أولوية للنهوض بالشباب وأنشطتهم الرياضية، وكان لابد من عمل برامج رياضية يمكن القيام بها داخل المنازل من خلال متخصصين، وبالتعاون مع جميع مالكي الأندية الصحية.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تنظيم مسابقة في الكرة بالتنسيق مع اتحاد الكرة، في كرة اليد وبعض الرياضات الاخرى على سبيل التنافس من المنزل، مشيرًا إلى أن قرار الكاف بتأجيل كافة البطولات الإفريقية والقارية ملائم للفترة الحالية؛ لكون ذلك يهدف للحفاظ على الرياضيين، متوجهًا بالشكر لبعض الرياضيين على حرصهم على دعم الأسرة والقرى الفقيرة خلال أزمة فيروس كورونا، معتبرًا أن هذا منتهى الايجابية والمشاركة المجتمعية.

ونوه، بأنه تم الالتزام برؤية الحكومة لتخفيض عدد العاملين بالوزارة من الأمهات التي لديهم أطفال أقل من 12 عام، أو أصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين من الأقاليم وإتاحة العمل عن بعد لهم، مع مراعاة كافة الاجراءات والكشف من خلال القياس الحراري داخل الوزارة وتعقيمها باستمرار لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.

456 حالة

وقال: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

وخلال مؤتمر صحفي أمس لوزيرة الصحة والسكان، ووزير الدولة للإعلام، استعرضت الدكتورة هالة زايد رسمًا توضيحيًا لكيفية انتشار العدوى والإصابات، مؤكدة أن العزل من أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم رصد وتتبع الحالات من خلال "شجرة المخالطين"، مؤكدة أهمية اتباع إجراءات المباعدة والعزل لتقليل نسب الإصابات اليومية والتي تهدف إلى عدم الوصول إلى السيناريو الثالث من ارتفاع الإصابات في وقت زمني قصير.

ونوهت الوزيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التقصي التي اتخذتها الدولة تهدف إلى تقليل نسبة الإصابات اليومية، واستيعاب الحالات بالمستشفيات وتوفير القوى البشرية اللازمة لمتابعتهم، مناشدة المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة، وأوضحت أن نسبة الخطورة تكون عالية لكبار السن والحوامل، وقد لا تظهر أعراض لمن لديهم مناعة قوية.

إغلاق العيادات الخارجية بالمستشفيات

وأكدت إغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمنع التكدس والاختلاط بين المرضى، على أن يتم توزيع الأطقم الطبية بتلك العيادات على الوحدات والمراكز الطبية، كما تقرر صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وألبان الأطفال مقدمًا لثلاثة أشهر قادمين، للتيسير على المرضى، مشيرة إلى أنه يتم عقد اجتماع بشكل دوري مع وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات عبر "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة تطبيق خطة الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى (21) معملًا بمحافظات الجمهورية، منهم 19 معملًا يعملون بشكل فعلي، ومعملين سيبدأن في العمل غدًا بمحافظتي سوهاج وقنا، مضيفة أنه تم إجراء التحاليل لأكثر من 25 ألف حالة قادمة إلى مصر في آخر أسبوع قبل إغلاق المنافذ (الجوية، البرية، البحرية)، مشيرة إلى أن جميع العينات لفيروس كورونا التي يتم سحبها تظهر نتائجها خلال ساعات، كما شددت على منع إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد إلا من خلال المعامل المركزية للوزارة، أو معامل المستشفيات الجامعية التي يتم تنسيق العمل معها تحت شبكة واحدة.