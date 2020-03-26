رياضة | خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن كهربا والنقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن كهربا والنقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر خالد الغندور نجم الزمالك السابق مفاجأة مدوية بخصوص رحيل الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وحمدي النقاز عن القلعة البيضاء العام الماضي.

وأكد "الغندور" في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا طلب العودة للقلعة البيضاء، بعد رحيله عن صفوف الفريق العام الماضي، لكن مرتضي منصور رئيس النادي رفض عودته تمامًا.

وأضاف: " حمدي النقاز ايضًا حاول من خلال بعض الوسطاء العودة لصفوف نادي الزمالك، ولكن مرتضي منصور رفض عودة اللاعب بعد هروبه بشكل مفاجئ قبل مباراة الفريق ضد مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد خالد الغندور أن الزمالك يتمسك باللاعبين أصحاب الحماس والروح القتالية العالية، مشيرًا أن ذلك سبب تفوق الفريق الأبيض وتحقيقه الانتصارات خلال الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن محمود كهربا رحل عن الزمالك العام الماضي وانتقل لفريق ديسبورتيفو البرتغالي، قبل عودته لمصر والإنضمام للنادي الأهلي، بينما هرب "النقاز" بسبب مستحقاته المالية المتأخرة وانتقل مؤخرًا لفريق سودوفا الليتواني.

ويتوقف حاليًا النشاط الرياضي في مصر ومعظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.