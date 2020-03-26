رياضة | الكشف عن حالة وليد سليمان بعد جراحة الفك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حالة وليد سليمان بعد جراحة الفك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من وليد سليمان لاعب النادي الأهلي حالته بعدما تردد عن قيامه بإجراء جراحة في الفك.

وقال المصدر إن حالة اللاعب بسيطة جدا وليست مقلقة كما يتصور البعض وأنه في حالة جيدة.

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وأضاف المصدر بأن طبيب الفريق الأحمر خالد محمود حرص على الاطمئنان على وليد سليمان وأكد بأن الأمر لا يستدعي القلق.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي تجديد تعاقد مع وليد سليمان لمدة موسمين.

وسيتقاضى وليد مع النادي الأهلي مبلغ 9 مليون جنيه في الموسم، حيث قام النادي بالتجديد له بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.