- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شنغهاي يحاول إغراء ايغالو للعودة إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
كشفت شبكة سكاي أن نادي شنغهاي الصيني يحاول إغراء نجمه النيجيري أوديون إيغالو من اجل البقاء في صفوفه الموسم المقبل، من خلال عرض راتب أسبوعي جديد قدره 400 ألف باوند.
إيغالو يرتبط بعقد مع الفريق الصيني حتّى صيف العام 2022، ويلعب حاليا في صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم، لكن النادي الصيني يريد الحفاظ على خدماته من خلال تجديد العقد لعام 2024، على أن يُصبح راتبه 400 ألف يورو في الأسبوع.
وكانت تقارير صحافية في وقت سابق قد أشارت إلى أن شنغهاي مستعد للتخلي عن إيغالو لصالح اليونايتد مقابل 15 مليون باوند.
كانت هذه تفاصيل خبر شنغهاي يحاول إغراء ايغالو للعودة إلى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.