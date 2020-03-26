شنغهاي يحاول إغراء ايغالو للعودة إلى الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

كشفت شبكة سكاي أن نادي ​شنغهاي الصيني​ يحاول إغراء نجمه النيجيري ​أوديون إيغالو​ من اجل البقاء في صفوفه الموسم المقبل، من خلال عرض راتب أسبوعي جديد قدره 400 ألف باوند.



إيغالو يرتبط بعقد مع الفريق الصيني حتّى صيف العام 2022، ويلعب حاليا في صفوف ​مانشستر يونايتد​ على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم، لكن النادي الصيني يريد الحفاظ على خدماته من خلال تجديد العقد لعام 2024، على أن يُصبح راتبه 400 ألف يورو في الأسبوع.

وكانت تقارير صحافية في وقت سابق قد أشارت إلى أن شنغهاي مستعد للتخلي عن إيغالو لصالح اليونايتد مقابل 15 مليون باوند.