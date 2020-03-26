باريس سان جيرمان يدعم مستشفيات باريس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 استجابة لأزمة فيروس كورونا يواصل نادي ​باريس سان جيرمان​ دعم المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يحاربون الوباء وهم على خط المواجهة كل يوم. ولقد قرر النادي إطلاق قميص "Tous Unis" "الكل معًا" المتاح على متجر PSG الرسمي على الإنترنت والذي يحمل شعار المساعدة لمستشفيات باريس.

وستخصص الأموال التي تم جمعها لدعم المتخصصين في الرعاية الصحية ومساعدتهم على مواجهة الأزمة الحالية اليوم وفي المستقبل. سيتم إنتاج 1500 قميص محدود الإصدار متاحًا للشراء من اليوم بسعر 175 يورو لكل منها، مع توجيه جميع العائدات إلى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

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