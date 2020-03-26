محمد صلاح ينشر صور "العمل من المنزل" 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

في محاولة لشغل وقته أثناء العزل الذاتي في بريطانيا بسبب تفشى وباء "كورونا"، يعمل النجم المصرى المحترف في صفوف ليفربول الانجليزى، على قاء وقته في بعض التمرينات الرياضية، حرصا على لياقته، بعد توقف الأنشطة الرياضية.



ونشر محمد صلاح عبر حسابه على "تويتر"، صورتين، أثناء تمريناته من المنزل، وعلق عليها قائلا "العمل من المنزل".

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن عودة فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، لخوض التدريبات الجماعية، بداية من الأسبوع المقبل.

ذكرت صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، أن نجوم ليفربول، سيعودون إلى خوض التدريبات الجماعية، من خلال حصص تدريبية من المنازل، عن طريق استخدام أحد التطبيقات.

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أضافت الصحيفة أن، تلك الحصص التدريبية لنجوم الريدز، ستكون تحت إشراف المدرب الألمانى يورجن كلوب، من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية، بسبب تفشى فيروس كورونا.

كان رفاق النجم المصرى محمد صلاح، يخوضون تدريبات فى منازلهم، حسب برنامج مخصص لهم، منذ توقف النشاط الرياضى فى إنجلترا.

يذكر أن رابطة الدورى الإنجليزى، قررت بمد تأجيل المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا، حتى 30 ابريل المقبل.