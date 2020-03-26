شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب الأول يسلم تبرعاته الخاصة بمتضررى كورونا لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلم اليوم جهاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، قيمة التبرعات المالية التي أعلن عنها مؤخرا لدي اتحاد الكرة، الذى سيقوم بدوره بإيداعها إحدي الجمعيات الخيرية المعتمدة لدي الجهات الرسمية للتأكد من وصولها إلي مستحقيها من متضرري فيروس كورونا.

وحرص جهاز المنتخب الوطني بكامل تشكيله علي المشاركة المجتمعية للمساهمة في رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد وتحمل جهاز المنتخب١٢٠ أسرة من متضرري تلك الأحداث.

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وأجرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري والجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا اتصالات بالمحترفين للاطمئنان على صحتهم والتأكد من سلامتهم من عدم الاصابة بفيروس كورونا وتأكد سلامة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ونفس الأمر لأحمد حجازي المحترف بوست بروميتش الإنجليزي والذي تأكد الجهاز الفني من سلامته أيضًا بعد إصابة أحد زملائه بالفريق بفيروس كورونا.

طلب حسام البدري المدير الفني من الجهاز الطبي التواصل باستمرار مع جميع المحترفين المصريين بالخارج سواء، المختارين للمعسكر الذي كان مقررًا انطلاقه في شهر مارس الجاري قبل أن يتم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا وهم محمد صلاح وحجازي بالإضافة إلى محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا وأحمد حسن كوكا لاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية على تنظيم معسكرات لعدة أيام للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري ومعسكر للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في حالة استمرار إيقاف النشاط المحلي لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا والتخوف من تواجد للفيروس في الملاعب المصرية وبالتالي سيتم السماح للجهازين الفني للمنتخب الأول والأولمبي بالتجمع لعدة أيام باللاعبين خاصة أن الأول يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون بينما يستعد المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها حتي الآن فى 24 يوليو المقبل وسيتم تحديد الموعد النهائي عقب اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية غدًا الأربعاء.