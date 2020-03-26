شكرا لقرائتكم الأندية تبدأ المفاوضات الودية مع لاعبيها لتخفيض عقودهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت بعض أندية الدوري في التفكير باللجوء للحلول الودية مع اللاعبين بشأن تخفيض قيمة عقود الموسم الحالي ، تحسبا لعدم صدور قرار رسمي من الاتحاد الدولي " فيفا " او اتحاد الكرة بتخفيض قيمة عقود لاعبي الموسم الحالي بسبب توقف النشاط لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنتظر أندية الدوري قرار من الفيفا او اتحاد الكرة بشأن مصير الموسم الحالي سواء بالالغاء او التأكيد علي اقامته في موعد لاحق ، حتي تتمكن الأندية من ترتيب أوضاعها في الموسم الجديد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة مصير اللاعبين المعارين محلياً بين الأندية المصرية، خاصة بعد غموض مصير الدورى الموسم الجارى بسبب الأزمة القائمة حالياً وتعليق النشاط الرياضى على خلفية انتشار فيروس كورونا.

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وقال مسئولو اللجنة، إن اللاعبين المعارين محلياً مستمرون مع أنديتهم لحين انتهاء الموسم الكروى الحالى دون التقيد بموعد محدد.

ويمتلك ناديا الأهلى والزمالك عدداً كبيراً من اللاعبين المعارين لأندية أخرى محلياً هذا الموسم، وعلى سبيل المثال فى الزمالك تمت إعارة أحمد رفعت وسيسيه للاتحاد السكندرى، ومحمد أشرف روقة لإنبى، وفى الأهلى تمت إعارة صلاح محسن وناصر ماهر وفوزى الحناوى لسموحة، وعمار حمدى لطلائع الجيش، وأكرم توفيق وأحمد ياسر ومحمود الجزار للجونة.

وتلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأكيدات من مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتمديد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين بشكل مبدئى لحين الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بعدما تأكد إقامة الانتخابات نهاية أغسطس أو منتصف سبتمبر المقبلين .

وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وتحديد يونيو المقبل موعدا للجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها تسبب فى تمديد قرار التعيين شهرين لحين إجراء الانتخابات المقبلة.