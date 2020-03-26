شكرا لقرائتكم "60 دقيقة مشى".. طلعت يوسف يكشف كيف يكسر ملل التوقف على الشاطئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى أنه يعيش حاليا يومه فى منزله بصحبه أبنائه واولادهم فى جو أسرى بعد انتشار وباء كورونا والذى أدى لتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله .

واضاف يوسف أن منزله بجانب البحر ، لذا فإنه يخرج فى الصباح الباكر قبل نزول الناس إلى عملهم للتمشية على البحر لمدة ساعة ، يعود بعدها إلى منزله لتناول الإفطار مع عائلته بعيدا عن الضغوط .

وعن عودة النشاط الرياضى شدد المدير الفنى للإتحاد السكندرى أنه لا يستطيع احد التحدث فى النشاط الرياضى فى الوقت الحالى ، وأن الجميع يهتم فى الوقت الحالى بالحفاظ على أهله وذويه من وباء كورونا ، وعند إزاحة الغمة فسنعود للتفكسير من جديد فى كرة القدم .

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على الرغم من توقف النشاط الرياضى على مستوى الجمهورية وتعرض مسابقة الدورى العام إلى التجميد، إلا أن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى قام بصرف مستحقات شهر مارس للاعبين الأمر للذى أدى إلى ارتفاع الروح المعنوية للاعبين وقام عدد كبير منهم بإجراء اتصالات هاتفية شخصية لرئيس النادى لتقديم الشكر له نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها جميع اللاعبين على مستوى الجمهورية.

وأكد مصيلحى أن مستحقات اللاعبين فى رعاية مجلس الإدارة وملتزمون مع الجميع حتى تنتهى الأزمة.

كان طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى منح اللاعبين راحة سلبية مفتوحة من التدرببات عقب تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين على أن يعود الجميع للتدريبات الجماعية فى نهاية شهر مارس .