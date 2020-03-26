شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تتفق على إلغاء المكتب التنفيذى فى اللائحة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على إلغاء المكتب التنفيذي، في لائحة النظام الأساسي التي يعكف أعضاء الجبلاية على تجهيزها في الوقت الحالي.

وتوصل أعضاء اتحاد الكرة لاتفاق مع سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على إلغاء المكتب التنفيذي في اللائحة، والذي كان يضم يرأسه نائب رئيس الاتحاد وينضم في عضويته عضوين أو ثلاثة من أعضاء الجبلاية.

Advertisements

واعترضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، علي الأنباء التي اثيرت موخرا بشأن عدم تطبيق بند ال8 سنوات بأثر رجعي، في الانتخابات المقبلة بناء علي توصية من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، ما يعني السماح لعدد كبير من اعضاء المجلس السابق بخوض الانتخابات رغم انطباق بند الـ8 سنوات عليهم .

وأرجعت الجمعية العمومية لأتحاد الكرة سبب اعتراضها الي ان البنود الجديدة في اللاءحة هي التي لا يتم تطبيقها بأثر رجعي ، اما بند الـ8 سنوات فهو بند موجود في اللاءحة القديمة وليس جديدا مطالبين اللجنة الخماسية بتطبيقه بأثر ممتد، وهو ما سيتم حسمه في الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة عقب شهر رمضان المعظم .. وكان مصدر مسئول باتحاد الكرة قال أنه سيتم اعتماد بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة التى يتم إعدادها حالياً، مؤكدا أن هذا البند لا يمنع الرباعى سيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح من عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة المقرر لها نهاية العام الجارى 2020.

وتابع مسئول الجبلاية أن الاتحاد الدولي فيفا ، يطبق البنود الجديدة مع بدء وضعه في اللائحة ، ولا يتم العمل بها بآثر رجعي ، وبالتالي فإن بند الـ8 سنين الذى سيتم إعتماده في اللائحة الجديدة سيتم العمل به بعد إعتماد اللائحة من قبل الجمعية العمومية.. وأخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتقليص عدد أندية الجمعية العمومية للجبلاية إلى 98 ناديا بعد 30 يونيو المقبل، وهو موعد إنتهاء السنة المالية وفقا للائحة اتحاد الكرة، على أن يكون من حق هذا العدد حضور الجمعية العمومية للجبلاية التي تقام بها الانتخابات لاختيار مجلس جديد.. وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية للفيفا أن الجمعية العمومية لإعتماد اللائحة الجديدة التي ستقام في شهر يونيو المقبل ستشهد حضور 195 ناديا بعد استبعاد مراكز الشباب، على أن يتم تقليص الجمعية إلى 98 ناديا بعد 30 يونيو المقبل وهو العدد الذى سيكون من حقه التصويت في الانتخابات المقبلة.