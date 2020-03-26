شكرا لقرائتكم رحيل صالح جمعة يُعيد هذا اللاعب للأهلى فى انتقالات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد رحيل صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عن فريقه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بانتهاء الموسم الكروي الجاري، حيث خرج تماماً من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أكد للمسئولين في القلعة الحمراء عن رفضه استمرار اللاعب في الموسم الجديد.

ويواجه مسئولو الأهلي وصالح جمعة نفسه أزمات كبيرة في تسويق صانع ألعاب الفريق عقب قرار السويسري فايلر بالاستغناء عنه لعدم حاجة الفريق لجهودهن حيث سيكون تسويقه خارجيا خلال الفترة الحالية، صعبة جدا نظرا لتوقف للظروف الراهنة بتجميد النشاط الرياضي في دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وبات صالح مجبرا بسبب على الانتقال إلى أي نادي مصري يريد ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، حال استئناف النشاط الرياضي في مصر، بسبب عدم الترحيب بتواجده أساسيا ضمن صفوف القلعة الحمراء لاسيما وأن الاهلى لم يستفيد نهائيا منه طيلة السنوات الماضية.

كما أن صالح جمعة نفسه سيجد صعوبات بالغة في انتقاله إلى أي ناد اخر، لاسيما وأن الجميع متخوف تماما من عدم التزام اللاعب علاوة على المبالغة في طلباته المادية .

وترى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بصورة مبدئية أن مركز صانع الألعاب ليس بحاجة لتدعيم، حال رحيل صالح جمعة، لوجود محمد مجدي قفشة صانع الألعاب الأساسي ونجاح إدارة النادي في تجديد عقد وليد سليمان في انتظار عودة محمد محمود المنتظرة بعد شهرين من الأن بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يؤديه.

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واستقرت اللجنة على أن انتهاء إعارة ناصر ماهر لسموحة سيمثل إضافة قوية لهجوم الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وظهر ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة المعار من الأهلي بشكل جيد وقدم مستويات طيبة في مباريات الفريق السكندري بالدوري حيث أنه يعتبر العقل المفكر للفريق وصاحب أهداف مؤثرة مع الفريق.

وسيعود ناصر ماهر إلى الاهلى للمشاركة معه أساسيا من الموسم الكروي المقبل في انتقالات الصيف ، حيث أنه بحسب عقد ماهر فانه لا يحق له التفاوض أو الانتقال لأي ناد دون العودة للقلعة الحمراء .

وتمت إعارة ناصر إلى سموحة لمدة موسم واحد فقط في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعب، حيث يمتد تعاقد ناصر مع الأهلي يمتد حتى عام 2023 ولا يحق له مجرد التفاوض مع أي نادي.

وأعلن الأهلي في 19 أغسطس من العام الماضي عبر موقعه الرسمي انتقال ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لفريق سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.