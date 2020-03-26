شكرا لقرائتكم أمانة عسير تطلق حملة تعقيم للمنشآت الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت أمانة منطقة عسير باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير المنشآت الرياضية ومرافقها بالمنطقة.

وشدد أمين منطقة عسير وليد الحميدي على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على المنشآت الرياضية ومرافقها بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية، وبين أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير كافة ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.

وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على تلك المنشآت، كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فيروس كورونا، حيث جرى تنفيذ الحملة بمساندة طواقم و كوادر متخصصة على جميع المنشآت الرياضية، بجانب استمرار الحملة التوعوية و الرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن أعمال الحملة شملت مدينة الأمير سلطان بالمحالة ونادي أبها الرياضي ونادي ضمك الرياضي ومرافقها إضافة إلى ممرات المشاة المنتشرة في المنطقة.