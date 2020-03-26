"على طريقته الخاصة".. كيف يقضى محمد صلاح وقته في المنزل؟

بعد تفشي فيروس كورونا وإصابة عدد من اللاعبين بالدوريات الأوربية، أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى، قرارها بمد تأجيل المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا، حتى 30 ابريل المقبل.



وفي محاولة لشغل وقته أثناء العزل الذاتي في بريطانيا بسبب تفشى وباء "كورونا"، يعمل النجم المصرى المحترف في صفوف ليفربول الانجليزى، على قضاء وقته في بعض التمرينات الرياضية، حرصا على لياقته، بعد توقف الأنشطة الرياضية.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على "تويتر"، صورتين، أثناء تمريناته من المنزل، وعلق عليها قائلا "العمل من المنزل".

نشر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورًا خلال خوضه بعض التدريبات داخل منزله، بسبب فترة الحجر المنزلي التي فرضها ليفربول على لاعبيه بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

ونشر صلاح الصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" علق عليها: "العمل من المنزل". حسبما نشر موقع "يلا كوروة".

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن عودة فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، لخوض التدريبات الجماعية، بداية من الأسبوع المقبل. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ذكرت صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، أن نجوم ليفربول، سيعودون إلى خوض التدريبات الجماعية، من خلال حصص تدريبية من المنازل، عن طريق استخدام أحد التطبيقات.

أضافت الصحيفة أن، تلك الحصص التدريبية لنجوم الريدز، ستكون تحت إشراف المدرب الألمانى يورجن كلوب، من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية، بسبب تفشى فيروس كورونا.

كان رفاق النجم المصرى محمد صلاح، يخوضون تدريبات فى منازلهم، حسب برنامج مخصص لهم، منذ توقف النشاط الرياضى فى إنجلترا.

يذكر أن رابطة الدورى الإنجليزى، قررت بمد تأجيل المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا، حتى 30 ابريل المقبل.

وكان محمد صلاح قد ابتعد عن الأنظار منذ فترة طويلة، حيث ظهر للمرة الأخيرة بنشر صور من مران ليفربول يفي العاشر من شهر مارس الحالي، ولم يظهر بعدها على مواقع التواصل.