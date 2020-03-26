تفاصيل تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي للأهلي

وافق نادي هيدرسفيلد الإنجليزي على طلب النادي الأهلي بتمديد إعارة رمضان صبحي، لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة المقبلة.

وأرسل مسؤولو النادي الأهلي بقياده محمود الخطيب، خطابا إلى نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بشأن تمديد إعارة رمضان صبحي، بعد توقف المسابقات الرياضية بسبب فيروس كورونا.

وانتقل رمضان صبحي إلى الأهلي على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال الموسم الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

ونص خطاب الأهلي المرسل إلى إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي، على طلب القلعة الحمراء بشأن تمديد عقده صحبي مع الفريق الأحمر لمده ثلاث أشهر، بعد أزمة كورونا التي ضربت العالم أجمع وتوقف النظام الرياضي داخل دوريات العالم.

ويدرس هيدرسفيلد الإنجليزي تمديد عقد رمضان صبحي مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، لعدم الاحتياج له في حالة عودة النشاط الرياضي بالدوري الإنجليزي، لاستكمال المسابقة بعد تخطي عقبة فيروس كورونا.

وكان صبحي قد خرج بتصريحات تلفزيونية خلال تواجده على قناة أون تايم سبورت، أكد بشأن بقائه مع الأهلي خلال الشهور المقبلة، وعدم العودة إلى هيدرسفيلد إلا بعد انتهاء الموسم الحالي.