شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف بديل صالح جمعة فى الأهلى بانتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد رحيل صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عن فريقه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بانتهاء الموسم الكروي الجاري، بعدما خرج تماماً من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى أكد للمسئولين فى القلعة الحمراء رفضه استمرار اللاعب بالموسم الجديد.

ويواجه مسئولو الأهلي وصالح جمعة نفسه أزمات كبرى فى تسويق صانع ألعاب الفريق عقب قرار السويسري فايلر بالاستغناء عنه لعدم حاجة الفريق لجهوده، حيث سيكون تسويقه خارجيا خلال الفترة الحالية صعبا جدا نظرا للتوقف للظروف الراهنة بتجميد النشاط الرياضي في دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حتى وجدوا ضالتهم فى هذا اللاعب الذى سيسد تلك الثغرة الفنية المخلفة من رحيل جمعة.

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وبات صالح مجبرا بسبب على الانتقال إلى أي نادي مصري يريد ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، حال استئناف النشاط الرياضي في مصر، بسبب عدم الترحيب بتواجده أساسيا ضمن صفوف القلعة الحمراء لاسيما وأن الاهلى لم يستفيد نهائيا منه طيلة السنوات الماضية.

كما أن صالح جمعة نفسه سيجد صعوبات بالغة في انتقاله إلى أي ناد اخر، لاسيما أن الجميع متخوف تماما من عدم التزام اللاعب علاوة على المبالغة في طلباته المادية .