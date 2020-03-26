شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين ابتعدوا عن الساحرة المستديرة بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يحفل مشوار لاعب الكرة بالنجومية أثناء ممارسته للنشاط الكروى، إلا أن هناك بعض اللاعبين يستمرون فى نجوميتهم بعد قرار الاعتزال، إما فى مجال التدريب أو الإعلام أو التحليل أو الجانب الإدارى.

وفى ذات الوقت يختفى العديد من النجوم، إما بقرار نابع من اختيارهم الشخصى لرغبتهم فى العمل بعيدا عن الأضواء والشهرة، أو تكون ظروف الحياة قد أجبرتهم على اتخاذ هذا القرار الذى يغير مسار حياتهم كله.. نرصد بالتحليل أهم 5 نجوم اختفوا من الساحة الرياضية..

على شحاتة

لاعب المقاولون العرب الأسبق والمنتخب الوطنى الأسبق، نجح فى تسطير تاريخ كبير له مع الساحرة المستديرة وكان أحد عناصر الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة عام 1986 والتى حصل عليها المنتخب الوطنى.

ولا تنسى الجماهير المصرية ضربة الجزاء الشهيرة التى سددها شحاتة ضمن ركلات الترجيح فى لقاء النهائى أمام الكاميرون بصوت المذيع الشهير حسين مدكور قائلا، "يا دكتور على.. الله عليك يا دكتور".

ورغم تفوق على شحاته كرويا، إلا أنه ابتعد تماماً عن الوسط الرياضى عقب اعتزاله وممارسته مهنته الأولى الطب، ويعد حالياً أحد الأطباء الكبار.

أيمن شوقى

مهاجم الأهلى فى حقبة التسعينيات، وأحد الهدافين الذين كان لهم دور بارز فى القلعة الحمراء، نجح فى إحراز العديد من الأهداف المؤثرة، أبرزها هدفه فى نهائى كأس مصر عام 1992 أمام الغريم التقليدى الزمالك، عندما سدد طاهر أبو زيد كرة قوية من ضربة حرة مباشرة ارتدت من صدر حسين السيد حارس مرمى الأبيض لتجد أيمن شوقى ويضعها فى المرمى ليحقق المارد الأحمر لقب البطولة.

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وهاجر أيمن شوقى إلى أمريكا ليستقر هناك بعدما عمل فى بعض الأكاديميات، إلا أنه لم ينس مصر ويعود من حين لآخر للجلوس مع زملائه فى النادى الأهلى.

أحمد رمزى

ظهير أيسر الزمالك الأسبق، ابتعد عن كرة القدم تماماً بعدما تزوج من الكويت واستقر به الحال هناك، ولم يرجع إلى مصر إلا فى فترتين عمل بهما مدربا عاما لنادى الزمالك، باستثناء ذلك غاب تماما عن الظهور وفضل المعيشة بهدوء فى دولة الكويت.

عاد أحمد رمزى مؤخرا للظهور عندما أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وقدم له رغبة فى التنازل عن جزء من ممتلكاته بالقاهرة وإيداعها لمساعدة أهله بمصر من مرض كورونا وهو ما لاقى قبولا كثيرا فى الوسط الرياضى.

على خليل

ابتعد على خليل مهاجم الزمالك الأسبق عن الظهور تماما من الوسط الرياضى بعدما عمل فى دولة قطر لمدة تزيد عن 20 عاما بعدما خرج من ناديه بعد الخلافات الشهيرة بينه وبين فاروق جعفر وحسن شحاتة.

على خليل رفض العودة لمصر وهو فى سن مبكرة مفضلا العمل بالخارج، ولم يعد إلا العام الماضى.

حمادة عبد اللطيف

حاوى الكرة المصرية وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا بنادى الزمالك، ابتعد أيضا عن الساحة عقب اعتزاله مفضلا الانعزال والابتعاد عن الأصدقاء بالرغم من تاريخه الطويل بالفريق الأبيض.