شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى بطل الجودو: استغل توقف النشاط فى عملى الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد محيى، لاعب منتخب الجودو، أنه يستغل فترة توقف النشاط فى عمله الخاص، ببيع الأدوات الرياضية التى يتم استخدامها فى ممارسة الرياضة بالمنزل.

وأضاف محيى، فى تصريحات خاصة، أن والده كان يمتلك محلا لبيع الأدوات الرياضية، وبالتالى يعمل به مع أشقائه بالبيع بمنطقة مصر الجديدة، موضحاً أنه يحرص فى الصباح على التوجه إلى العمل بالإضافة إلى الجرى فى بعض الأوقات.

وكان اتحاد الجودو قد أعلن أنه سينفذ تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بشأن تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين، فى ظل الإجراءات الاحترازية تجنبا لفيروس كورونا. وأضاف رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة، أن القرار سيتم تطبيقه على جميع بطولات الجودو، سواء المحلية أو الدولية، وكذلك المعسكرات والتجمعات للاعبى المنتخبات المختلفة.

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وأشار مطيع فخر الدين إلى أن اتحاد الجودو سينتظر انتهاء المدة المحددة، سواء بمدها أو بعودة ممارسة النشاط. كان الاتحاد الأفريقى للجودو قرر تأجيل منافسات البطولة الأفريقية التى كان مقرر إقامتها بالمغرب أبريل المقبل بسبب تعليق الأنشطة الرياضية هناك على خلفية انتشار فيروس كورونا وقرر الاتحاد الأفريقى إقامة البطولة فى الفترة من 25 إلى 28 يونيو المقبل، وتأتى أهمية البطولة فى كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، عدد من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.