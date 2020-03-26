شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف دور شريف إكرامى فى اقتراب حارس إنبى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمود جاد، حارس مرمى نادي إنبي، على أعتاب الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفى الجارى، بعد إعجاب مسئولي القلعة الحمراء والجهاز الفني بقدرات اللاعب.

ويري مسئولو الأهلي أن التعاقد مع محمود جاد خير تعويض على رحيل شريف إكرامي عن النادي الأهلي، بعدما أعلن الأخير عدم استكمال مشواره مع القلعة الحمراء، ورحيله بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده.

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وأصبح إعلان انتقال شريف إكرامي حارس النادي الأهلي لبيراميدز بداية من الموسم الجديد مسألة وقت، بعد فشل جلسة تجديد عقد الحارس الدولي مع ناديه، في الوقت الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وحصل شريف اكرامي على وعد باللعب أساسياً مع بيراميدز خاصة وأن ملف المشاركة كان واحد من أهم أسباب اتخاذ اكرامي قراراً بالرحيل عن الأهلي، في الوقت الذي بدأ أحمد الشناوى حارس بيراميدز في البحث عن عرض خليجي للرحيل في الموسم الجديد بعد تلأأكد قدو اكرامي، خاصة وأنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم مع بيراميدز حتى من قبل انتقال اكرامي لبيراميدز، حيث يشارك زميله المهدي سليمان بشكل أساسي.

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وانهالت العروض المحلية والخارجية على شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، بعد تأكد رحيله عن ناديه، إلا أن الحارس الدولي كان قد حدد وجهته بالانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، حيث من المقرر أن يمتد عقد إكرامى مع بيراميدز لمدة 3 مواسم.

جاء اجتماع إكرامى مع الأهلى ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلي عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع. وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر.

وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات. وتمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية، وأنه سيبقى واحدًا من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة لكل أبنائه، وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لناديه خلال مشواره الرائع، فضلًا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه.