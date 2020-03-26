كريستيانو رونالدو يستعرض عضلاته وسط الجميلات

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لهجوم حاد من رئيس يوفنتوس السابق جيوفاني كوبولي.
ووفقا لـ”فوكس سبورت” فقد جاء هجوم كوبولي بداعي أنه تخلى عن فريقه وإيطاليا في أزمة تفشي فيروس كورونا من أجل “الاستمتاع بالشمس في البرتغال”.
إذاعة “بونتو نوفو” نقلت تصريحات لكوبولي قال فيها: سافر رونالدو بحجة رعاية والدته، لكننا شاهدناه يستمتع بالشمس في بلاده مع مجموعة من الأشخاص، بالمقابل تواجد لاعبو اليوفي في الحجر الصحي.
كريستيانو كان قد سافر إلى بلاده عقب دخول والدته المسشفى إثر جلطة دماغية، وذلك بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان في آخر جولة قبل توقف الدوري الإيطالي بسبب وطأة تفشي وباء كورونا، ولم يتمكن من العودة مع تفاقم الأزمة الصحية وتسجيل آلاف الإصابات وتعليق رحلات الطيران إلى إيطاليا.
شقيقة رونالدو نشرت صورة لها برفقة أخيها “الدون” محاطين بأشخاص آخرين خلال وجودهم بجزيرة ماديرا البرتغالية، وهي الصورة التي أثارت حفيظة رئيس اليوفي السابق.
رونالدو يتواجد حاليا بالحجر الصحي في البرتغال، بعد قرار نادي يوفنتوس خضوع 121 فردا من أعضائه للحجر، عقب ظهور أول حالة فيروس كورونا بالفريق، إثر إصابة المدافع دانيلي روغاني، قبل أن تسجل حالة ثانية في صفوف اليوفي، بإصابة الفرنسي بليز ماتويدي.
قائد فريق البرتغالي سيبقى في مسقط رأسه لأسبوعين آخرين على الأقل، في ظل غموض مستقبل الدوري الإيطالي.
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