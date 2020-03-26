داني ألفيش يهاجم الرئيس البرازيلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم النجم البرازيلي داني ألفيش، مدافع فريق ساو باولو البرازيلي، رئيس بلاده، جايير بولسونارو، بسبب سوء إدارته في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

داني ألفيش طالب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، الرئيس جايير بولسونارو، بالكف عن انتقاد التدابير المعتمدة من حكام بعض الأقاليم لمواجهة تفشي الوباء.

لاعب ساو باولو قال: أنا أحترم رئاستك، لكن هناك العديد من العائلات والعديد من الأشخاص الذين يعملون من أجل مكافحة هذا الوباء، أنت بصفتك أهم شخص في هذا البلد، يجب أن تفكر في سلامة بلدنا وشعبنا.

Advertisements

تعليق ألفيش جاء ردا على بيان بولسونارو المثير للجدل، الذي قلل فيه مرة أخرى من شدة الوباء، وانتقد أيضا إبقاء بعض المواطنين في المنازل بحسب قرارات محلية صادرة عن بعض حكام الأقاليم المتضررة.

يشار إلى أن البرازيل كانت قد سجلت 2400 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة معظمهم في ولاية ساو باولو.

يذكر أن النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو منذ لنضمامه لصفوف إستوديانتيس الأرجنتيني ويأمل النادي برئاسة خوان سيباستيان فيرون لضم نجم آخر وهو البرازيلي داني ألفيش.

فيرون قرر أثناء تواجده في الحجر الصحي أن يظهر لجماهير فريقه عبر “إنستجرام” ورد على سؤال، نجم يسعى لضمه في الصيف قائلا: هناك العديد من اللاعبين الذي ينتهي تعاقدهم في يونيو المقبل وقد نتحدث مع داني ألفيش، لنرى إذا أراد أن ينضم لنا.