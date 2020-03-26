وفاة أول نجم رياضي عربي بفيروس كورونا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي عبد القادر محمد فرح، نجم منتخب الصومال السابق، عن عمر ناهز 59 عاما، في مستشفى في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
الاتحاد الصومالي لكرة القدم، كان قد أعلن وفاة نجم المنتخب السابق في مستشفى في العاصمة البريطانية لندن، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، ونعى الاتحاد عبر حسابه الرسمي في فيسبوك اللاعب الراحل.
وجاء في النعي: “الصومال خسر أسطورة كرة القدم عبد القادر محمد فرح أمام فيروس كورونا.. توفي الأسطورة في مستشفى في لندن، التعازي لعائلته وأقاربه ولعائلة كرة القدم الصومالية بأكملها”.
وبدأ فرح مشواره الكروي عام 1976، ومثل منتخب الصومال دوليا حتى اعتزاله في نهاية الثمانينيات، وعمل مستشارا لوزير الشباب والرياضة في الصومال منذ عام 2016 وحتى وفاته.
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