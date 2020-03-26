فيروس كورونا ينهي مسيرة زلاتان إبراهيموفيتش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يفكر النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، في إنهاء مسيرته واعتزال كرة القدم بعد حياة كروية حافلة بالإنجازات.

صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية ذكرت أنه من المتوقع إلغاء موسم الدوري الإيطالي الحالي لكرة القدم “الكالتشيو” هذا العام بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

الصحيفة أضافت أن حالة الطوارئ المعلنة، وابتعاد اللاعب عن زوجته وأطفاله الذين يقيمون حاليا في السويد، جميعها عوامل لن تجعل “إيبرا” يرغب بالبقاء في الموسم المقبل.

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كما أن طرد المدير الرياضي وصديقه الشخصي الكرواتي، زفونيمير بوبان، من منصبه في ميلان، واقتراب رحيل باولو مالديني عن ميلان، قد يؤثر على مستقبل زلاتان، حيث كان هذا الثنائي العامل الأكبر، في إقناعه بالعودة لصفوف “الروسونيري”.

الصحيفة أشارت أيضا إلى أن إيفان غازيديس، الرئيس التنفيذي لميلان، سيحاول الحفاظ على زلاتان، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون للمهاجم السويدي.

زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عاما، ينتهي عقده مع الفريق في 30 يونيو المقبل، وتلقى عرضا من نادي مونزا المغمور الذي يملكه سيلفيو برلسكوني، لكنه يميل لإنهاء مشواره الطويل، بعد أزمة كورونا.

يشار إلى أن النجم السويدي سيسعى إلى الحصول على رخصة مزاولة التدريب، خلال وقت قريب، ليبدأ مغامرة جديدة في عالم كرة القدم.