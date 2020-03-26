جاريث بيل يلعب الجولف في المنزل.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أجبرت فترة العزل الصحي الذاتي للاعبي كرة القدم حول العالم، لدفعهم على قضاء أوقاتهما بشكل ترفيهي وطريف لممارسة مواهبهم والاستمتاع بعطلتهم الإجبارية.
النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب وسط مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، شارك في حملة تحدي البقاء في المنزل، التي أطلقها نجوم الرياضة حول العالم، لنشر التوعية لدى الجماهير، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
لاعب الريال لم يداعب كرة القدم خلال التحدي، بل استبدلها برياضة الجولف المفضلة لديه.. وقام النجم الويلزي بتحديه الخاص في أحد غرف منزله، مستبدلا حفرة الجولف بمناديل ورقية.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره جاريث بيل على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” أنه نجح في التحدي.
بيل لا يزال بيل لا ينعم بالاستقرار دائما داخل فريق ريال مدريد، الذي فتح له أبواب الرحيل بالفعل في الصيف الماضي، ولكنه رغم ذلك، أكمل الموسم الجاري تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
كانت عملية مغادرة اللاعب للفريق قد فشلت في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكنه حتى الآن لم يقنع النادي ولا مدربه ولا حتى جماهيره بمستواه.. وينوي مواصلة البقاء حتى انتهاء عقده مع النادي في صيف 2022 عندما سيقترب من بلوغ عامه الـ 34 ويحصل على راتب سنوي صافي بقيمة 14.5 مليون يورو.
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