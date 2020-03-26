ديلي آلي يواجه العزل الصحي بالملاهي الليلية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كسر عدد من نجوم كرة القدم في الدوري الإنجليزي، إجراءات العزل الصحي، وذلك بعدم التزامهم بالتعليمات المفروضة حاليا لمواجهة فيروس كورونا، وخرجوا بشكل مستمر إلى الملاهي الليلية.

صحفية “ذا صن” البريطانية ذكرت أن ديلي آلي نجم فريق توتنهام شوهد في عطلة نهاية الأسبوع في أحد الملاهي لليلتين على التوالي، يحتسي المشروبات الكحولية رفقة صديقته روبي ماي وبعض أصدقائه.

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الصحيفة أضافت أنه لم يكن لاعب خط الوسط الوحيد الذي ظهر علانية في الملاهي الليلية، لينضم إليه كايل ووكر زميله السابق في توتنهام والحالي في منتخب إنجلترا ولاعب مانشستر سيتي.

كما أوردت أن الأمر لم يقتصر على ثنائي توتنهام، حيث تمت مشاهدة جايمس ماديسون لاعب ليستر سيتي ورياض محرز نجم مانشستر سيتي وغيرهما، متجاهلين خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا الذي ضرب البلاد، وألزم نحو مليارين من سكان العالم داخل منازلهم.

لاعبو الدوري الإنجليزي كانوا قد تم توجيههم بالمحافظة على لياقتهم والتزام التدريبات المنزلية للحفاظ على مستواهم البدني، لحين استكمال نشاط الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الذي توقف تحت وطأة تفشي فيروس كورونا.