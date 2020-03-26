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كورونا يضع كريستيانو رونالدو وميسي في منافسة جديدة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ساهم النجم البرتغالي ، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، ومنتخب البرتغال، ووكيل أعماله خورخي مينديز، في جهود الإغاثة الدولية لمكافحة فيروس المستجد.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن اللاعب ووكيله تبرعا لمستشفى سانتا ماريا في لشبونة بمواد إلى 20 أسرة، بجانب أجهزة تنفس صناعي وأجهزة قياس ضربات القلب ومضخات وحقن.

وفي بورتو، ثاني أكبر مدينة بالبلاد، تبرع الثنائي بمواد إلى جناح بمستشفى سانتو أنطونيو تتضمن 15 سريرا للرعاية الفائقة وأجهزة تنفس صناعي، وسيطلق اسما رونالدو ومينديز على الأجنحة الثلاث.

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ووفقا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، قال باولو باربوزا رئيس مجلس إدارة مستشفى سانتو أنطونيو، في بيان: نود تقديم الشكر لرونالدو ومينديز على هذه المبادرة المفيدة للبلاد في هذا الوقت.

يشار إلى أن البرتغال كانت قد سجلت 2362 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 29 شخصا، وهو معدل منخفض مقارنة بإيطاليا وإسبانيا، لكن نظامها الصحي بات تحت ضغط بالفعل.

تقارير صحفية إسبانية، كانت قد أفادت بأن أسطورة نادي الإسباني، اللاعب ليونيل سيخصص مبلغا ماليا بقيمة مليون يورو، والذي سيتم تقسيمه بين مستشفى “كلينك دو برشلونة”  ومركز طبي آخر في الأرجنتين، وفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وأعلن الحساب الرسمي لمستشفى “كلينك دو برشلونة” في العاصمة الكتالونية، أن ميسي قدم تبرعا بمبلغ مالي كبير لمحاربة فيروس كورونا، وقدموا له الشكر على هذا التصرف.

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