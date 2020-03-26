سيسك فابريجاس: خليكم في البيت وكلوا شاورما.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، في مقطع فيديو طريف صورته زوجته اللبنانية دانيلا سمعان.

دانيلا سمعان زوجة سيسك فابريجاس لاعب خط وسط فريق موناكو الفرنسي نشرتمقطع فيديو طريف لزوجها باللغة العربية.. حيث تظهر دانيلا في الفيديو وهي تنطق كلمات باللغة العربية ويرددها فابريجاس بصعوبة وهو يقول: “مرحبا معكم فابريجاس خليكم بالبيت وكلوا شاورما”.

زوجة فابريجاس علقت على الفيديو قائلة: رسالة من زوجي الحبيب إلى الشعب اللبناني.

فابريجاس كان قد طالب متابعيه باقتراح العديد من المسلسلات لمتابعتها في الفترة المقبلة، بعد إيقاف النشاط الرياضي في أوروبا لتفشي فيروس كورونا واعتبار القارة العجوز بؤرة للفيروس بحسب منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

اللاعب كتب على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” ساخرا: “نظراً لكوني سوف أبقى في منزلي لمزيد من الوقت، ولا تسمح لي زوجتي بإنجاب المزيد من الأطفال في الوقت الحالي، ما المسلسل الذي توصون بمتابعته؟ بشرط أن يكون 4 مواسم على الأقل”.

وزارة الصحة اللبنانية، كانت قد أعلنت أمس الأربعاء أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 333 حالة، أي بزيادة 29 حالة عن أول أمس الثلاثاء.

منظمة الصحة العالمة كانت قد صنفت، يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد “جائحة”، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.