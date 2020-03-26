ماريا شارابوفا تكسر العزل الصحي بجولة على الشاطئ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كسرت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، فترة العزل الصحي التي فرضتها على نفسها خوفا من غصابتها بوباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”، بجولة على الشاطئ.

نجمة كرة المضرب الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا البالغة من العمر 32 عاما، نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهي على شاطئ البحر.

ماريا أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: توجهت للشاطئ لبعض الوقت للتمتع بالهواء العليل في ظل المحافظة على البعد عن الناس.. فيروس كورونا.. وسوف أعود سريعا للمنزل لأطهو الطعام.

Advertisements

يذكر أن شارابوفا الحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أعلنت اعتزالها عالم الكرة الصفراء في الـ26 من فبراير الماضي.

الحسناء الروسية حققت خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقبا، كما تربعت على عرش تصنيف محترفات كرة المضرب لـ21 أسبوعا.

ماريا شارابوفا، كانت قد أبدت تضامنها ومساندتها لدولة إيطاليا، التي تكافح بشدة ضد وباء فيروس كورونا منذ عدة أسابيع وحتى الآن.. ووجهت رسالة إلى إيطاليا، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وكتبت عليها : “Love Italia”.

شارابوفا أضافت في رسالتها: دعوناً نبحر معاً في ظل هذا الوضع الشائك.. يمكن أن نتخطى تلك المعركة بالطيبة والحب والتفاؤل.. لديّ العديد من الذكريات والصفات الجميلة التي وجدتها في إيطاليا.. أرجوكم ابقوا في المنزل.