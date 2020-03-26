باولو مالديني يبعث برسالة من داخل الحجر الصحي.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدث النجم الإيطالي باولو مالديني، لاعب فريق ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، خلال مقطع فيديو قصير عن إصابته بفيروس كورونا، وطمأن محبيه بأنه بدأ يتعافى بشكل جيد بعد تعرضه هو وابنه للمرض من جراء الوباء المنتشر في البلاد.
باولو مالديني البالغ من العمر 51 عاما قال من خلال الفيديو: أود أن أشكر كل من اهتم، عن طريق الشبكات الاجتماعية أو الرسائل، بحالتنا الصحية، نحن على ما يرام، سنتخلص من هذا الفيروس الأسبوع المقبل.. شكرا لتضامنكم، لطالما أظهرتم هذه الروح.
مالديني أضاف، أشكر جميع الأطباء والممرضات والعاملين بقطاع الصحة والدفاع المدني الذين يواجهون الطوارئ بشجاعة ويقدمون دروسا في الإنسانية، أنتم تجعلونا نشعر بالفخر لكوننا إيطاليين.
واختتم: نأمل أن يكون كل شيء أفضل في ما هو قادم، ولكن على الجميع الالتزام بالتعليمات الطبية حتى لا يعرضون حياتهم للخطر، على الجميع البقاء في منازلهم.
نادي ميلان كان قد اعلن منذ أيام قليلة إصابة كل من أسطورة “الروسونيري” ومديره التقني، وابنه دانييل، لاعب الفريق، بفيروس كورونا المستجد.
يذكر أن مالديني حقق جميع الألقاب مع ميلان، ووصل مع منتخب إيطاليا لوصافة بطل العالم في مونديال 1994، ووصيف بطل أمم أوروبا عام 2000.
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