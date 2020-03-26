النجم البرازيلي هالك يتزوج ابنة شقيقة زوجته السابقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تزوج النجم البرازيلي جيفانيلدو فييرا دي سوزا، الشهير بـ”هالك“، ابنة شقيقة زوجته السابقة، بعد أقل من عام على انفصاله عن زوجته “إيران أنجيلو دي سوزا”.

لاعب منتخب البرازيل السابق، كان قد انتقل من زينيت الروسي في عام 2012 إلى صفوف فريق شنجهاي الصيني، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، ويتقاضى راتب قدره 320.000 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

اللاعب أعلن عن انفصاله عن زوجته “إيران”، في يوليو 2019 بعد 12 عامًا على زواجهما حيث أنتجت له ثلاثة أطفال، إيان 10 أعوام وتياجو 8 سنوات، وابنته أليس 6 سنوات.

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ووفقا لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فقد أكد هالك أنه تزوج بالفعل من كاميلا، ابنة شقيقة زوجته، التي اضطرت إلى حذف حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ نشر أنباء العلاقة.

المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، قام بنشر معلومة زواجه بعد كتابة “متزوج” في سيرته الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق نقل موقع “UOL” البرازيلي عن ممثل اللاعب قوله: اتصل هالك بوالد كاميلا (زوجته الحالية) وأخيها، وتحدث مع عائلتها وقال الحقيقة، بدأت العلاقة بينهما في أكتوبر، هالك أعلن بنفسه الخبر، لأنه ليس لديه ما يخفيه، موقفه شفاف ويريد تجنب الإشاعات الخاطئة.

صحيفة “إنفوبي” الأرجنتينية ، ذكرت أن الزواج المفاجئ يرجع أيضًا إلى حقيقة أن كاميلا كانت بحاجة إلى تأشيرة للبقاء في الصين.. مشيرة إلى أن كاميلا تحدثت إلى خالتها إيران زوجة هالك السابقة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتشرح لها بنفسها سبب العلاقة.