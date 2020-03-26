جوزيه مورينيو يتطوع في مؤسسة خيرية لمواجهة فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تطوع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، في حملة خيرية للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في بريطانيا.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت قد ألقت الضوء على عمل مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، التطوعي مع منظمة AgeUK الخيرية للمساعدة في توصيل السلع الأساسية للمسنين، في منطقة “أنفيلد”.

مورينيو انتشرت له صور على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهو يقوم بتجهيز الأكياس والمواد التي بداخلها لتوصيلها إلى منازل كبار السن بالقرب من مكان تدريب توتنهام.

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مراسل شبكة “سكاي سبورتس”، مايكل بريدج كتب تغريدة قال فيها: “في مكان ولادتي أنفيلد، كان هناك مساعد إضافي يقوم بتوصيل البضائع الأساسية للمسنين، إنه جوزيه الرائع”.

ولم تقتصر المبادرة في الفريق الإنجليزي على المدرب البالغ من العمر 57 عاما، بل شارك عدد من لاعبي توتنهام في محاولات لتجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا للبلاد.

توبي ألديرفيريلد كان قد تبرع بأجهزة لوحية إلكترونية للمشافي من أجل مساعدة المرضى بالبقاء على اتصال مع أسرهم وأصدقائهم.. كما دعا يان فيرتونغن لتغريم الأشخاص الذين لا يحترمون قرارات الحكومة من أجل مواجهة الفيروس، وطالب بضرورة التبرع بهذه الأموال للمنظمات الخيرية.

يشار إلى أن مسابقات كرة القدم في إنجلترا، كانت قد توقفت في 13 مارس الجاري، وأهمها الدوري الممتاز، حتى الرابع من أبريل، قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 أبريل.