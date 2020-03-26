برشلونة يستعد للتضحية من أجل عيون نيمار دا سيلفا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى نادي برشلونة الإسباني بقوة إلى استعادة النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، من ناديباريس سان جرمان الفرنسي، ويضع هذه الصفقة على رأس أولوياته.

محاولات النادي الكتالوني في الحصول على خدمات نيمار باءت بالفشل مع إصرار النادي الفرنسي على تحديد مبلغ 300 مليون يورو ثمنا لنجمه.

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صحيفة “سبورت” الإسبانية، ذكرت أن برشلونة سيعرض عددا من اللاعبين على سان جرمان الصيف القادم، للحصول على توقيع نيمار.. حيث سيلجأ النادي إلى عرض مدافعه الدولي الفرنسي صمويل أومتيتي، على إدارة نادي العاصمة الفرنسية.

الصحيفة أشارت إلى أنه من المنتظر أن يعرض برشلونة أيضا على إدارة سان جرمان، ثلاثة لاعبين آخرين هم: الكرواتي إيفان راكيتيتش، الراغب منذ فترة في الرحيل عن برشلونة، ولكنه يفضل العودة إلى ناديه السابق إشبيلية.

وكذلك التشيلي أرتورو فيدال، الذي كان على وشك الرحيل في الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى إنتر ميلان، وأخيرا مواطن نيمار الموهوب فيليبي كوتينيو، الذي يلعب هذا الموسم مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، ولا يرغب النادي البافاري في الإبقاء عليه، حسبما نقلت “آس” الإسبانية.