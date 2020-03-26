الامارات | بالصور.. أول ظهور لمحمد صلاح في زمن كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أول ظهور لمحمد صلاح في زمن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر النجم الدولي المصري محمد صلاح للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا بعدما نشر صورتين على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب ليفربول صورتين على حسابيه في "تويتر" و"إنستغرام" أثناء خوضه بعض التدريبات، وعلق قائلاً: "العمل من المنزل".

وغاب صلاح عن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 11 مارس الماضي، إذ لم يتفاعل مع أزمة تفشي فيروس كورونا على غرار ما قام به العديد من النجوم العالميين.