الامارات | طوارئ في ليفربول.. حالة مصابة بالفيروس

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شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في ليفربول.. حالة مصابة بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
كشفت صحيفة "ديلي نيوز" الكاميرونية عن إصابة مدافع ليفربول جويل ماتيب بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".
وقالت الصحيفة: "أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبو ليفربول إيجابية عينة ماتيب، فتحرك نادي ليفربول على الفور بحالة طوارئ لإغلاق جميع مرافقه ومقراته وأدخل جميع اللاعبين في الحجر الصحي وجرت عليهم فحوصات جديدة".
وفي الوقت الذي لم تنشر الصحف الإنجليزية شيئاً عن إصابة ماتيب إلا أن الصحيفة الكاميرونية كشفت عن إصابة لاعبها الدولي.
وكانت أندية إنجليزية كشفت عن إصابات في صفوفها منها ليستر سيتي وإيفرتون وبورنموث فيما لم تعلن بقية الأندية عن أية إصابات بالفيروس.
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