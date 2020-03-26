الامارات | أول حالة مصابة بفيروس كورونا في نادي برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا في نادي برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، اليوم الخميس، عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل نادي برشلونة.
وقالت الصحيفة: "إن رئيس الخدمات الطبية بالنادي الكتالوني، رامون بلانا، هو أول حالة إيجابية داخل برشلونة"، وأضافت: "تعرض أيضاً للإصابة بالفيروس، المدير الطبي لفريق كرة اليد، جوزيب أنطوني جوتييريز".
يذكر أن لاعبي الفريق الأول لبرشلونة لم يتعرضوا للإصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لوجودهم في الحجر الصحي الممتد حتى أربعة أسابيع.
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