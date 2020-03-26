الامارات | رونالدو يستمتع بـ"شمس البرتغال".. وزملاءه في الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يستمتع بـ"شمس البرتغال".. وزملاءه في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

هاجم رئيس يوفنتوس السابق جيوفاني كوبولي نجم الفريق كريستيانو رونالدو لخروجه من إيطاليا واستمتاعه بشمس البرتغال خلال الأزمة التي تمر بها إيطاليا في حربها ضد فيروس كورونا، على حد تعبيره.

وقال كوبولي لإذاعة "بونتو نوفو" الإيطالية: "رونالدو غادر إيطاليا بداعي أنه سيرعى والدته المريضة بسكتة دماغية لكنه في الحقيقة يستمتع بالشمس مع زوجته وأبناءه وأصدقاءه بينما يحارب زملاءه في النادي فيروس كورونا من الحجر الصحي".

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ولم يمض سوى وقت قصير على إصابة ثلاثة من لاعبي يوفنتوس بكورونا حتى بدأ رونالدو الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة يستعرض فيها عضلاته مع أقاربه، وأخرى يستمتع بها بالشمس والسباحة، وهو ما اعتبره رئيس يوفنتوس مزعجاً حتى لجمهور "السيدة العجوز" الذين يأملون شفاء اللاعبين روجاني وماتويدي وديبالا من اثار الفيروس.



