توتي: أشعر وكأني زائر في المنزل مع زوجتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

تحدث القائد التاريخي لنادي روما الايطالي ​فرانشيسكو توتي​ Francesco Totti، عن الوقت الذي يمضيه في المنزل هذه الأيام مع العائلة، في ظل أزمة ​فيروس كورونا​ المُستجدة.



وقال توتي نقلا عن موقع روما نيوز: "النهار طويل جدا هذه الأيام داخل المنزل، لكننا مشغولين، نقضي أغلب الوقت باللعب مع الأولاد، ونكرس وقتنا الآخر في المطبخ.

وأضاف توتي ممازحًا: "عندما أقابل زوجتي إيلاري خلال النهار، أشعر وكأني ضيف في منزلها، أحييها وأقول لها "مساء الخير سيدة هل أنت بخير؟ أنت يلزمك شيء ما؟.