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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتي: أشعر وكأني زائر في المنزل مع زوجتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
تحدث القائد التاريخي لنادي روما الايطالي فرانشيسكو توتي Francesco Totti، عن الوقت الذي يمضيه في المنزل هذه الأيام مع العائلة، في ظل أزمة فيروس كورونا المُستجدة.
وقال توتي نقلا عن موقع روما نيوز: "النهار طويل جدا هذه الأيام داخل المنزل، لكننا مشغولين، نقضي أغلب الوقت باللعب مع الأولاد، ونكرس وقتنا الآخر في المطبخ.
وأضاف توتي ممازحًا: "عندما أقابل زوجتي إيلاري خلال النهار، أشعر وكأني ضيف في منزلها، أحييها وأقول لها "مساء الخير سيدة هل أنت بخير؟ أنت يلزمك شيء ما؟.
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