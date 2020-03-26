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فيروس كورونا يطال القسم الطبي في نادي برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

كشف موقع جيانلوكا دي مارزيو بالاضافة إلى عدة تقارير صحافية أخرى عن ثاني الحالات المُصابة في نادي ​برشلونة​ ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد أكدت قبل أيام إصابة كشاف برشلونة في البرازيل، أندريه كوري، بفيروس كورونا إلى جانب زوجته ولكن حالتهما مستقرة ولم يكونا بحاجة للدخول إلى المستشفى.

واليوم، تعرض رئيس القسم الطبي بالنادي، رامون كانال، للإصابة بهذا الفيروس، كما تعرض الطبيب الخاص بفريق كرة اليد، جوسيب أنتوني غوتيريز، للإصابة، وكلاهما يتلقيان العلاج المناسب للتعافي من هذا الوباء.

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