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هازارد يعترف: الإصابات أفسدت موسمي مع ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

إعتبر النجم البلجيكي ​إيدين هازارد​، لاعب نادي ​ريال مدريد​، أن الإصابات المتكررة التي تعرض لها، قد أفسدت موسمه مع الملكي.

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وقال هازارد في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور: "الإصابات أفسدت موسمي الأول مع ريال مدريد، ولكن هناك بعض الإيجابيات الأخرى".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الموسم ساعدني كثيرًا على التكيف مع الأجواء المحيطة داخل ريال مدريد، وبالتالي، سيتم الحكم على أدائي مع الفريق من الموسم المقبل. لا يزال هناك 4 سنوات في عقدي مع ريال مدريد، ولقد قابلت أصدقاء جدد، وهناك لاعبين رائعين بالفريق، والأمر يعود لي لأثبت جدارتي بارتداء قميص هذا النادي الكبير".

وعن خوفه من فيروس : "أشعر بالقلق قليلًا مثل بقية الناس، لكنني لا أخرج من منزلي ولا أقابل أي شخص آخر

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