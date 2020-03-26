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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هازارد يعترف: الإصابات أفسدت موسمي مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
إعتبر النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب نادي ريال مدريد، أن الإصابات المتكررة التي تعرض لها، قد أفسدت موسمه مع الملكي.
وقال هازارد في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور: "الإصابات أفسدت موسمي الأول مع ريال مدريد، ولكن هناك بعض الإيجابيات الأخرى".
وأضاف: "أعتقد أن هذا الموسم ساعدني كثيرًا على التكيف مع الأجواء المحيطة داخل ريال مدريد، وبالتالي، سيتم الحكم على أدائي مع الفريق من الموسم المقبل. لا يزال هناك 4 سنوات في عقدي مع ريال مدريد، ولقد قابلت أصدقاء جدد، وهناك لاعبين رائعين بالفريق، والأمر يعود لي لأثبت جدارتي بارتداء قميص هذا النادي الكبير".
وعن خوفه من فيروس كورونا: "أشعر بالقلق قليلًا مثل بقية الناس، لكنني لا أخرج من منزلي ولا أقابل أي شخص آخر
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