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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشجّع إنجليزي مشهور يفارق الحياة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
توفي مشجع نادي تشارلتون الانجليزي، سيب ليويس، عن عمر 38 عامًا، بعد تعرضه لفيروس كورونا المُستجد.
وأشارت صحيفة ذا صن الانكلزية، إلى أن الراحل يُعتبر من أشهر المشجّعين للنادي الانكليزي، وقد حضر 1076 مباراة متتالية لفريقه من أرض الملعب مسجلا رقما قياسيا، قبل أن يفارق الحياة بسبب الفيروس.
بدوره، نشر تشارلتون تغريدة عبر حسابه في تويتر، أعرب فيها عن حزنه الشديد لرحيل ليويس.
وأصبحت إنكلترا من الدول التي سجلت أعداد كبيرة من الاصابات بفيروس كورونا.
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